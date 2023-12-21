Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çimen Tuğlu mesajında özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Fatma Çimen Tuğlu, mesajında Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak isteyen Yunan cuntası destekli EOKA terör örgütünün 21 Aralık 1963'te başlattığı soykırım harekatının, dünya tarihine "Kanlı Noel" saldırıları olarak geçtiğini hatırlatarak, “Saldırılarda birçok Kıbrıslı Türk şehit olmuş, on binlerce insanımız da baskı altında insanlık dışı bir yaşam sürmek veya göç etmek zorunda bırakılmıştı.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu kararlı mücadelenin sonucunda bugün bağımsız bir devlet olarak Anavatan Türkiye’nin destek ve garantörlüğünde KKTC’nin ilelebet var olacağını belirten Tuğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kanlı Noel’de yaşananları unutmadan, yaşananlardan dersler çıkararak, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize, Anavatan Türkiye’nin de güçlü destekleriyle sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve yaşatmak asli görevimizdir.

Verdikleri büyük mücadeleler ile bizlere kutsal vatan topraklarını emanet tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Tuğlu, mesajıyla Mehmetçiklilerin mücadele yıllarını yansıtan fotoğraflar da paylaştı.