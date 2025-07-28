Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'ta tatil yaptığı sırada geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu büyük bir tehlike atlattı. Bahçede temizlik yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, bu kazayı son anda atlattığını söyledi.

Kıbrıs'ta tatilde olduğu esnada yaşadığı bu kazayı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Mosso, “Bahçe temizliği yapıyordum, terliğim kayınca düşüp kafamı yere çarptım. 3 santim aşağı düşseydim, belki bugün burada olmayacaktım” diyerek büyük bir şanssızlık yaşadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı bu olay sonrası dua edilmesi gerektiğini de ekledi. “Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı, kem gözlüler nazar etmeyin” diyerek yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Melek Mosso’nun geçtiğimiz yıl klibinde birlikte rol aldığı Serkan Sağdıç ile evlenmesi, ancak çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ve eski paylaşımlarını silmeleri boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Takipçileri bu durumu fark edince, çiftin arasında bir kriz olduğu düşünülmüştü.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melek Mosso, “Evet, bir dönem limoniydik. Ama sonra her şey değişti, her çift gibi biz de tartışabiliyoruz. Ancak boşanma söz konusu değil, biz birbirimizi çok seviyoruz ve mutluyuz” diyerek, boşanma haberlerine son noktayı koydu.

Evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan çift, aşklarına bir şans daha verdi. Şarkıcı, eşiyle birlikte gittiği Tayland tatilinden romantik anları sosyal medyada paylaştı.