14 Şubat Sevgililer Günü’nde ülkemiz sahneleri dolup taştı.

Cumartesi günü de devam eden Sevgililer Gününe özel sahnelerde Merit Lefkoşa Otelde Türkiye’de yaptıkları düet şarkılarla son dönemde adından söz ettiren Pamela ve Ümit Besen sahne aldı.

İlk olarak sahneye çıkan Pamela, albümünden en güzel şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra ünlü sanatçı Ümit Besen de alkışlarla sahneye geldi ve düet şarkılara geçildi.

Gece Ümit Besen’in şarkıları ile devam etti.

Ünlü sanatçı, yakın zamanda kaybettiğimiz Ferdi Tayfur şarkılarını da seslendirmeyi unutmadı.