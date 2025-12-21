Türk müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, önceki akşam Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. 57 yaşındaki şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkat çekerken yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile yeni bir projeye imza atacaklarını açıkladı.

2025 yılını değerlendiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının ilk aylarında çok sevdiğim ve kendisinden ilham aldığım Ferdi Tayfur’u kaybettik. Volkan Konak’ı da uğurladık. Kaybettiğimiz tüm değerli isimlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunun dışında kendi hayatımda, aile hayatımda ve iş hayatımda 2025 benim için çok güzel geçti. Her zaman şükrederim. Umarım 2026 da böyle geçer.”

Yeni projeyle ilgili detayları da paylaşan El Roman, “Yakında bir reality şov başlıyor. Rafet El Roman’ın 30 yıllık kariyerini anlatan bir proje olacak. Ailece yer alacağız; kızlarım, çocuklarım ve anneleri Tuğba Altıntop da projede olacak. Birçok sanatçı dostumuz ve hayatımızda yer alan insanlar da bizlere eşlik edecek. Günlük hayatımızı anlatacağız ama geçmişe de döneceğiz. Tuğba Hanım’la geçmişte yaşanan bazı yanlış anlaşılmaları, gerçekleriyle ve kimseyi üzmeden anlatmak istiyoruz. Ahlak, edep ve terbiye bizim için çok önemli. Nisan ayından itibaren güzel şeyler olacak” dedi.

Muhabirlerin, “Bu projede geçmişte aşk yaşadığınız isimler de olacak mı?” sorusuna ise El Roman şu yanıtı verdi:

“Magazinsel olarak aşk ve ayrılıklar ön plana çıkıyor ama hayatım bunlardan ibaret değil. Konserlerim, dostluklarım, bulunduğum ortamlar çok daha büyük bir yer kaplıyor. Bu projede aşk hayatım sadece küçük bir bölüm olarak yer alacak.”

“Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenir misiniz?” sorusu üzerine ise sanatçı şunları söyledi:

“Ne aşka ne de evliliğe tövbe ettim. İsyankâr biri değilim. Hayatı akışına bırakırım. Olmazsa ‘nasip böyleymiş’ derim. Ayrıldığım insanlarla düzgün ilişkiler kurmaya, dost kalmaya çalışırım. Çocuklarımın anneleriyle de hep böyle oldu. Bugün Yeşim Hanım ve Tuğba Hanım’la zor zamanlarda birbirimize destek olmuşuzdur. Özel günlerde de bir araya geliriz ama bunları dışarıya yansıtmayı tercih etmiyoruz.”