Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Merit Crystal Cove Otel’de, üçüncü günü ise Merit Royal Diamond Otel’de verdiği muhteşem konserlerle bayrama damga vurdu. Her anı coşku dolu geçen konserlerde, Merit’in seçkin misafirlerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Serkan Kaya, Kuzey Kıbrıs’ta hafızalardan silinmeyecek bir bayram eğlencesine imza attı.

Üç bini aşkın hayranı ile Merit Otellerinde buluşan ünlü sanatçı, kendi hit parçalarının yanı sıra, duayen isimlerin sevilen parçalarına da yer vererek büyük beğeni topladı. Kurban Bayramı’nı, sevenleri ile birlikte sahnede kutlayan Serkan Kaya, güçlü sesi ve kendine has yorumuyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Büyüleyici Diamond sahnesine dillerden düşmeyen parçası “Mesele” ile giriş yapan Serkan Kaya, “Kurban Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’ın en büyük salonunda Merit Royal Diamond Otel’de sizlerle olmak çok güzel. Bayramınızı ve Babalar Gününüzü kutluyorum” diyerek konuklarını selamladı.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Serkan Kaya, “Bu yıl aynı günde üç kutlamayı bir arada yaşadım, Kurban Bayramı ve Babalar Günü ile birlikte doğum günümü de kutladım. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. 30 yaşımdan sonra kendimi daha çok sevmeye başladım, 40’lardan sonra hayat daha da lezzetleniyor” dedi.

Çocukluğundaki bayramların nasıl olduğu sorulan Serkan Kaya, “Büyüklerimizle bayramlaşarak eski bayramları yaşatmaya çalışıyoruz. Oğullarımın elbiselerini ve ayakkabılarını başuçlarına koyduklarını gördüğümde çocukluk günlerim aklıma geliyor. Hayat bir dejavu gibi” dedi.

Son olarak “Ne Yazar” adlı parçanın klibinin yayına girdiğini hatırlatan Serkan Kaya, yeni albümün de müjdesini verdi. Birçok sanatçıdan parçalar geldiğini, kendi yazdığı şarkılar olduğunu ve hepsini değerlendirdiklerini belirten Kaya, “Uzun zamandır heyecanla beklenen yeni albüm çok karma ve bir o kadar da güzel olacak. Kışa girmeden önce çıkarmayı planlıyoruz” dedi.