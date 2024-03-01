Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın toplantı salonunda yer alan törende protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu.

Protokol çerçevesinde, Belediyesi sınırları içerisinde yer alan meslek liselerinin atölye uygulamalarından yararlanılacak, Belediye’nin sosyal sorumluluk projelerine okullar ve öğrenciler tarafından destek verilecek ve uygulamalı eğitimlere katkıda bulunulacak.

İmzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacak olan protokolün süresi ise tarafların karşılıklı talebiyle uzatılabilecek.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, mesleki eğitimde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Konuşmasında, "Bu iş birliği protokolü, meslek liselerimizin atölye uygulamalarını daha da geliştirecek ve öğrencilerimizin becerilerini artıracak." ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, protokol çerçevesinde belediyenin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacaklarının ve öğrencilerin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine önemli bir destek sağlayacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, protokolün öğrencilerin ve Gazimağusa'nın gelişimine katkıda bulunacağını da vurgu yaparak, uzun vadeli bir iş birliği hedefiyle protokolün hayırlı olmasını ve iş birliğinin her iki taraf için de verimli geçmesini temenni etti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, imza koydukları protokol ile Gazimağusa’daki meslek liseleri ve Gazimağusa Belediyesinin ortak çalışma alanlarını genişlettiklerine dikkat çekti.

Gazimağusa için önemli bir adım attıklarını ve atılan bu adımla hem çocukların eğitimine hem de Gazimağusa’nın hizmetlerine büyük katkı sağlayacaklarını ifade eden Uluçay, desteklerinden ötürü Bakan Nazım Çavuşoğlu’na ve Daire Müdürü Gülşen Hocanın’a teşekkür etti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da konuşmasında, meslek önemine dikkat çekerek, “Önemli olan, öğrencilerimizi gerçek iş hayatıyla buluşturmak ve çevredeki kurum kuruluşlarla ilişkilerini arttırmaktır.” dedi.

Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlarla ülkenin geleceği olan öğrencilerin önünü açmayı amaçladıklarını aktaran Hocanın,Gazimağusa Belediyesi’nin meslek eğitime büyük destek verdiğini ve gerek çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılmasında gerekse meslek eğitimindeki gençlere sahip çıkma noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, katkılarından dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne ve Başkan Süleyman Uluçay’a teşekkür etti.