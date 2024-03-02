Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan bu gece KKTC'ye gelen bir araçta yarım kilo Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda,Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçen L.O.'nun (E-40) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

L.O. tutuklandı, hakkındaki soruşturma sürüyor.