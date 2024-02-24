Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Başbakan Ünal Üstel’in "sahte diploma krizi" konusundaki “mahkemelerimize güvenimiz tamdır” söylemiyle ilgili olarak, “Eğer bu açıklamanızda samimiyseniz bu konular milletvekillerinize dokunursa dokunulmazlıklarını kaldıracağınızın sözünü verin. Milletvekillerinizin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasına izin vermeyeceğinizi açıklayın” çağrısı yaptı



Özersay yazılı açıklamasında Başbakan Üstel’e günü geldiğinde gereğini yapacağını açıklama çağrısında da bulundu ve “Şimdiden açıklayın ki polisimiz ve savcılığımız da bu konuda daha rahat hareket edebilsinler. Soruşturmaların bir kısmının milletvekilleriyle alakalı olduğunu artık herkes biliyor, o zaman neyi bekliyorsunuz, çıkın ve dokunulmazlıklar vekillerinize de dokunsa kaldıracağınızı açıklayın” ifadelerini kullandı.