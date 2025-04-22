23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık koltuğunu Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencisi Arin Şahlan’a devretti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan başkanlığında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’den 16 öğrenci Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Nazım Çavuşoğlu çocukların gününü kutlayarak, onlara hediye dağıttı.

Kendisine çiçek takdim eden çocuklara, çiçeklerin yeni Bakan’a takdim edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, çiçekleri Bakan koltuğuna oturan Arin Şahlan’a verdi.

-Çavuşoğlu: “Devletin tüm makamları çocuklar için çalışıyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, 23 Nisan’ın oluşmasından 105 yıl geçtiğini belirterek, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu anımsattı.

Atatürk’ün egemenliğin güvencesi olan çocuklara 23 Nisan’ı bayram olarak bıraktığını da kaydeden Çavuşoğlu, bayram dolayısıyla çocuklarla ilgili sıkıntı ve planların paylaşıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, çocukların geleceğin öğretmenleri, siyasetçileri, bakanları, milletvekilleri, doktorları, mühendisleri olacaklarını işaret ederek, öğretmenlerinin onları çok iyi yetiştirdiklerini söyledi.

Çocukların Atatürkçü düşünceye sahip, laik bir yaşamla büyüdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, öğrencilerin KKTC halkını kendilerinden daha ileriye taşıyacağına inanç belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, en büyük gayelerinin daha sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu da aktararak, öğretmenlerin ve devletin tüm makamlarının çocuklar için çalıştıklarını, çocukların bu sayede büyüyüp, gelişeceklerini ve çocuklar geliştikçe halkın da gelişeceğini ve daha mutlu, daha sağlıklı nesiller olacaklarını söyledi.

Konuşmasında, Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduktan sonra hayata geçirdiği devrimlerini Kıbrıs Türk halkının en erken sürede uygulamaya başlayan halk olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu düşüncelerin korucusu olduklarını da kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, vizyonlarının çocukların Atatürkçü düşünceyle büyümeleri olduğunu da söyleyerek, öğrencilerin hem kendi ülke insanına hem de dünya insanına hizmet edebilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı’nın tüm kadrosuyla çalıştığını belirtti.

Devletin en büyük bütçesinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi olduğunu çünkü devletin en önemli unsurunun, en güvendiği, en önemsediği konunun çocuklar olduğunu işaret eden Çavuşoğlu, “Sizler 10 sene sonra bu görevlerde olacaksınız. Sizler daha iyisini yapacaksınız.” dedi.

Konuşmasında, çocukların yetişmesinde büyük öneme sahip başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, “Kısa bir süre sonra bu koltuğa gelip oturacak olan sizlere koltuğumu devretmek istiyorum.” ifadesine yer verdi.

-Arin Şahlan, 23 Nisan’ın tüm dünyaya sevgi ve barış getirmesini temenni etti

Atatürk’ün 23 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığını dile getiren Şahlan, çocukları milletin geleceği olarak gördüğü için 23 Nisan’ı onlara hediye ettiğini belirtti.

Şahlan, 23 Nisan’ın tüm dünyaya sevgi ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. onu yüceltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ sözünün eğitimde ışık ve yol gösterici olduğunu da kaydetti.

Altan: “Çocuklar ülkeleri için çok güzel şeyler yapabilirler”

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan kabulde yaptığı konuşmada, her bölgeden çocukların olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, çocukların Bakan Çavuşoğlu’yla tanışması ve ülke için bir şeyler yapmayı düşünmelerinin önemini işaret etti.

Çocukların ülkeleri için çok güzel şeyler yapabileceklerine de dikkat çeken Altan, Atatürk’ün izinde ilerleyerek, çağdaş, demokratik bir ortamda vatanlarına sahip çıkarak, sevgi, saygı, dürüstlük, adalet içerisinde yürüyecek çocuklara eğitimciler olarak destek vereceklerinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu kabulün sonunda çocuklarla sohbet edip, isteklerini dinledi. Şht. Tuncer İlkokulu’ndan Nehir Özdemir kabulde, okullarında futbol sahası bulunmadığını belirterek, Bakan Çavuşoğlu’ndan bu konuda destek istedi.