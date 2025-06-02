Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, yaklaşık 6 saatten beri Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirdiği yasa tasarısıyla ilgili yeniden söz alan CTP milletvekili Fikri Toros, “Bu yasa tasarısı Genel Kurul’da oylanmak için yeterince olgunlaşmadı” dedi.

Endişelerin kara para aklamaya uzanan küresel boyutta tartışıldığını ifade eden Toros, dile getirdikleri kaygının hükümetin özellikle son 1 yıldaki icraatlarıyla ilgili olduğunu söyleyerek, “Hataların tekerrür etmesini engellemeliyiz” diye konuştu.

Bu düzenlemenin kara paraya yansımasının ön görülmesi, istişare ve bilgi paylaşımı yapılması gerektiğini dile getiren Toros, CTP’nin "yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı sergilediğini" söyledi.

-Kürşat

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan CTP milletvekili Fide Kürşat, hükümeti “Meclis’e tutarsız yasalar getirmekle” suçladı.

Ülkenin "kumarhane cennetine dönüşmesi için tasarının Meclis’e alelacele getirildiğini" savunan Kürşat, halkın gündeminin hükümetindekinden farklı olduğunu söyledi.

Bu yasa tasarısının şans oyunu salonlarına sınırlama getirme konusunu gündemden kaldırıldığını ifade eden Fide Kürşat, Kıbrıs Türk halkının artık "kumarhanelere komşu olacağını" söyledi.

Alın teriyle geçinen, ekmeğini namusuyla kazanan Kıbrıs Türk halkının kumarhane turizmi ve kara parayla anılacağını savunan Fide Kürşat, Maliye’nin kasasının bol olduğunu, artık buralardan gelen kaynaklara göz dikildiğini savundu.

Kürşat, sabahtan beri "kara paranın Maliye’nin çamaşır makinesinde nasıl yıkanıp ekonomiye nasıl kazandırılacağının" konuşulduğunu söyleyerek, tasarının bu haliyle Meclis’ten geçirilmemesiyle ilgili çağrı yaptı.

-Özdenefe

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe de Genel Kurul’da söz alarak, meselenin sadece Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı olmadığını kaydederek, bunun Kıbrıslı Türkleri "yoksullaştırma, olanı da tüketme örneği" olduğunu savundu.

Hükümeti, “Çekirge sürüsü gibisiniz, doymuyorsunuz” ifadeleriyle eleştiren Özdenefe, yasa tasarısının sınırlandırmayla ilgili gaileyi ortadan kaldırdığını söyledi.

2009’dan beri 30 civarında olan gazino sayısının yasanın yürürlüğe girmesiyle kısa sürede ikiye katlanacağını savunarak, bu konuda nasıl bir çalışma yapıldığını soran Fazilet Özdenefe, Turizm Bakanı’nın bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını da söyledi.

“Kıbrıs Türk halkı bu yasa geçince ne kazanacak?” diye soran Özdenefe, hükümete mensup kimseden bununla ilgili açıklama duymadığını savundu.

Kıbrıslı Türklerin kumarla ilgili kayıpları olduğunu kaydeden Fazilet Özdenefe, mahkemelere gelen davalara bakılmasını istedi.

Meclis’teki komitelerin işleyişini de eleştiren Özdenefe, komite başkanlarının "ansızdan ve baskılarla" gündem belirlediğini savunarak, “Meclis’te 2013’ten bu yana ilk kez bu kadar gayri ciddi bir yapıya tanık oluyorum. Meclis’in çalışması da kötücül bir yapıya dönüştü” iddiasında bulundu.