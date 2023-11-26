DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun, Nikos Hristodlidis’in başkanlık görevini devralmasından bu yana ilk kez, Kıbrıs sorunuyla alakalı siyasi bir müdahalede bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun, “Çözümün Başlangıcı Mı Yoksa Kıbrıs Sorunun Sonunun Başlangıcı Mı” başlığı altında Kıbrıs sorununa dair endişelerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, somut işaretlerle ülkenin kurtulabilmesi için siyasi cesaret ve liderlik göstermesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e çağrı yaptı.

Neofitu, ayrıca şu an sunulan son fırsatı kararlılıkla değerlendirmesi için Hristodulidis’e telkinde bulunurken "Kıbrıslı Rumların ülkelerinde azınlık, Kıbrıslı Türklerin ise yok olacağı" uyarısında da bulundu.