New York'ta düzenlenen "Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı" 5+1 formatındaki toplantı tamamlandı.
BM Merkezi, 27. katında KKTC saatiyle 18:30-21:30 saatleri arasında gerçekleşen ana oturum yaklaşık üç saat sürdü.
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Ana oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşması gerçekleştirdi. Heyet başkanlarının konuşmalarının ardından ise görüşme bölümüne geçildi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Guterrres ile 1+1 formatında 21.40-22.15 saatleri arasında öğle yemeği yemesinin ardından kapanış oturumu ise 22.15-23.45 saatleri arasında ise 5+1 formatında yapıldı.