LEFKOŞA BÖLGESİ

ARASTA ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 837 44 65

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa

DAĞMAN ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 847 03 63

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

ERTUNGA ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

SELİN ESER ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa

AYBENK ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, Dükkan 4, Lancet laboratuvar, eski Pınar market ve Puzzle travel yanı, Karakol bölgesi, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

Karadeniz Kültür Derneği, Yeniboğaziçi ve LAÇ belediyelerinden eş zamanlı plaj temizliği
Karadeniz Kültür Derneği, Yeniboğaziçi ve LAÇ belediyelerinden eş zamanlı plaj temizliği
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08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

27.07.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele