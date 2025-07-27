LEFKOŞA BÖLGESİ
ARASTA ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 837 44 65
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 847 03 63
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
ERTUNGA ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
SELİN ESER ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa
AYBENK ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, Dükkan 4, Lancet laboratuvar, eski Pınar market ve Puzzle travel yanı, Karakol bölgesi, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
27.07.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele