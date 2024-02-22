Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce açıklanan Yarı Final tarihlerinin de güncellendiğini ifade ederk, yarı final ilk maçlarının 3 Nisan 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacak.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;

Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü

Miracle Karşıyaka ASK - Miracle Değirmenlik SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK

Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK