KKTC İstatistik Kurumu, ocak ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3.84 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3.84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3.84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.81 değişim gerçekleşti.

-“En yüksek artış Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda”

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11.42 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşti.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 10.09, Sağlık ana grubunda yüzde 8.27, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 5.80, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 5.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3.78, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 3.26, Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.15, Eğitim ana grubunda yüzde 1.49, Haberleşme ana grubunda yüzde 1.47 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 8.83, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.75 azalış gerçekleşti.

-“580 maddenin ortalama fiyatlarında artış oldu”

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 221.40 ile bakla, yüzde 115.57 ile bezelye ve yüzde 79.26 ile veteriner ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50.00 ile milli piyango bileti, yüzde 38.28 brokoli ve yüzde 34.48 ile enginar olarak açıklandı.