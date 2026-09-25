Telsim ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde yürütülen "Sesli Kitap Projesi" kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazdığı 12 öykü Storytel platformuna aktarılıyor.

Telsim’den verilen bilgiye göre, tamamı Kıbrıs’ta geçen farklı temalardaki 12 öykünün seslendirmesi için stüdyo kayıt çalışmaları başladı.

Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 6 yıldır düzenlenen kısa öykü yarışmasında kendi kategorilerinde birinci olan öğrencilerin kaleme aldığı öyküler, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Osman Alkaş tarafından seslendiriliyor.