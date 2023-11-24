ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, öğretmenlerin 40. Kuruluş yıldönümünü kutlanan KKTC’nin emanet edileceği gençlere ışık olduğunu kaydetti.

Üstel yayınladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şunlara yer verdi:

“Milli mücadele döneminde, hem cephede hem de okulda görev yapan, cumhuriyetimizin ilk yıllarında, devletine bağlı yeni nesiller yetiştirmek için en zor koşullarda büyük bir inançla ve fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, bugün 40. yılını kutlayan bağımsız devletimizi emanet edeceğimiz, gençlerimize de ışık oluyorlar.

O günlerin gençleri olan bizleri yetiştirerek bu günlere taşıyan, bugün ise geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren değerli öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutluyorum.

Milli eğitimin bir devletin yaşaması ve yaşatılması noktasında yaşamsal öneme sahip olduğuna yürekten inanan insanlar olarak, eğitimin gelişmesi yönünde üstümüze düşen tüm sorumluluklardan kaçınmayacağımızı bu özel günde bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu vesile ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanının verilmesi dolayısı ile idrak edilen Öğretmenler Gününde tüm öğretmenlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor, ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

AKANSOY

CTP Milletvekili ve Genel Sekreteri Asım Akansoy, demokratik toplumlarda en temel hak olan ve Anayasa ile güvence altında bulunan eylem hakkının, “ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından” baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu.

Akansoy yazılı açıklamasında, “Örgütlü mücadeleye zarar vermeyi kendine görev bilmiş atanmış ‘hükümetin’, son olarak öğretmenleri soruşturma veya yargılama yolu ile baskı altına alarak korkutabileceğini, yıldırabileceğini düşündüğünü” belirtti.

Akansoy şöyle dedi: “Ne bu toplumun gençlerinin yetiştirilmesi gibi önemli bir sorumluluk üstlenen öğretmenler ne de bu toplumda demokrasi mücadelesi veren sendikalar bu baskılardan yılar. CTP olarak öğretmenlerin yanında olduğumuzu belirtir, gerçek anlamıyla demokrasinin yerleşmesi için tüm toplum örgütleri ile mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgularız.”

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, öğretmenlerin bu toplumu yetiştiren, geliştiren ve gelecek nesillere emanet eden en değerli varlıklar olduğunu kaydetti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Çavuş, “Canlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz çok ulvi bir görev ifa etmektedir. Bu bilinçle hareketle toplumun gelişmesi ve dünyada yerini alabilmesi için kendini geliştiren ve topluma yön veren öğretmenleri her zaman desteklemeliyiz. Spor, tarım, turizm, sanat ve birçok alanda da eğitim çeşitliliğinin daha da artırılarak özelde gençlerimizin gelişmesi genelde ise de ülkenin dünya ile rekabet edebilmesi için teşvik etmeliyiz” dedi.

Çavuş, bu özverili görevi yapan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı; hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diledi.

ÖZTÜRKLER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; “Geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin yaşamlarımızdaki yeri çok özeldir” dedi.

Öztürkler, mesajında, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, bilimin ışığında her zaman vatan sevgisi ile genç beyinleri geleceğe hazırlayan elleri öpülecek öğretmenlerimiz, Kıbrıs Türkü’nün aydınlık yüzü ve en büyük gücü olmuştur” diyerek, yıllarca eğitim alanında bu kutsal görevi, severek ve büyük bir gururla yaptığına işaret etti.

Bireylerin hayatının başlangıcından sona ermesine kadar öğrenme ve eğitimin en önemli ihtiyaç olduğunu ve öğretimin insan hayatındaki yerinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Öztürkler, şunları belirtti:

“Bugün genç devletimizde öğretim ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde dünden çok daha ilerideyiz. Yetişen genç beyinler, öğretmenlerimiz sayesinde çağdaş dünya ile yarışacak düzeyde, yetenek ve bilgi sahibi olarak KKTC’nin geleceğidirler.

Bugün, öğretmenlerimizin emekleri, özverili çabaları ve Kıbrıs Türk öğretmeninin en ayırt edici özelliği olan aydın duruşları sayesinde, gençlerimiz kendi alanlarında çok başarılı, teorik temelleri içselleştirmiş, gerekli becerileri kazanmış, çeşitli meslek gruplarında parlayan, iyi ahlak sahibi ve proje üretebilme yeteneği olan bireyler olarak ülkemizi ileriye taşımaya hazırdırlar. Bazen ailelerimizden dahi yakın ilişkiler kurduğumuz öğretmenlerimiz, ailelerimizden farksızdırlar. Evlatlarımıza gösterdikleri şefkat, sevgi ve öğrettikleri her bilgi için onlara müteşekkiriz.

Bu özel günde, eğitim ve öğretim hayatında 21 yıl bulunmanın onurunu yaşayan bir eğitimci olarak, bugünlere gelmemizde emeği geçen, öğrettikleri ile bizleri güçlü kılan tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü’ en içten dileklerimle kutlar, hürmetlerimi sunarım”.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı “Bugün, öğretmenlerimize olan minnet ve saygımızı ifade etme zamanı” dedi.

Özçınar mesajında toplumun en değerli hazineleri olan öğretmenlerin, her çocuğun hayatında kıymetli izler bıraktığına işaret etti.

Özçınar mesajında şöyle dedi:

“Dünyanın değiştirici gücü öğretmenlerimiz, özverili çalışmaları, gelecek nesillerin başarısı ve toplumumuzun ilerlemesi için temel bir taş gibidir.

Öncü ve ilerici bakış açısıyla çok kutsal ve onurlu bir görev yürüten öğretmenlerimize, bu özel gün vesilesiyle, en kalbi duygularımla sevgilerimi iletmek isterim.

Başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım”