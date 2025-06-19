Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ)’nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü Taş Ocakları ile ilgili Çalıştay Düzenlendi. Çalıştay OKKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından organize edildi.

Çalıştaya OKKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, Rektör Prof.Dr.Mustafa Menekay, Bazı Diğer Üniversite Öğretim Üyeleri, Siyasi Parti temilcileri, KTMMOB (Peysaj MO, Makine MO, Çevre MO), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, KKTC Çalışma Dairesi, KKTC Orman Dairesi, KKTC Sanayi Dairesi, KKTC Karayolları Dairesi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Dikmen Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, KEMA vakfı, Yeşil Barış Hareketi ve İSG-BİR temsilcileri/yöneticileri katıldı.

Çalıştay başkanı Y.Doç.Dr.Refet Ramiz, Rektör Prof.Dr.Mustafa Menakay açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Y.Doç.Dr. Refet Ramiz konuşmasında katılımcılara teşekkür etti ve Mühendisliğin ve Mimarlığın Birçok Dalının Taş Ocakları İle İlgili Çalışmalara Kılavuzluk Etmekte olduğunu, Mühendislik ve Mimarlık Eğitiminin, Bu Alanlardaki Yeni Teknolojilerin Çalışmalarda Daha Kısa Sürede Daha Yüksek Verim Elde Edilmesine Olanak Sağlayacağını ifade etti.

İlgili Her Kurum İçin Ortak Amaçlara Hizmet Edecek Önerilerin Çalıştay Sonucunda Ortaya Konmasını amaç edindiklerini belirtti. Çalıştay 3 Çalışma Masası olan Ruhsatlandırma, Denetleme ve Rehabilitasyon Masaları üyelerinin Heyet Başkanları ve katılımcılarının konuşmaları ile gerçekleştirildi. Ruhsatlandırma Masasına Doğan Sahir, Rehabilitasyon Masasına Mehmet Davulcu ve Denetleme Masasın Feriha Tel/İbrahim Kerimel başkanlık etti.