On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü‘de Anadolu grubu ile işbirliği yaparak gala gecesi düzenledi.

Geceye Azerbaycan’da faaliyet gösteren yüzü aşkın bayi katılırken Azerbaycan milletvekilleri, Azerbaycan Türk Mezunlar derneği başkanı, uzlaşma derneği başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi UfukTurganer ve eşi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi rektörü Prof, Dr. Mustafa Menekay, öğrenci işleri başkanı mMelis İnançoğlu ve Kıbrıs Genç TV Genel müdürü Yavuz Apaydın katıldı.

Gecede ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim sektöründe 30 yıl gibi bir süre görev yapan Azerbaycanlı değerli hocalar ve profesörler de hazır bulundu. Bu arada resmi bir görev için Bakü‘de bulunan yüksek mahkeme başkanı Bertan Özerdağ da aldığı davet üzerine kendi görüşmeleri sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde etkinliğe katıldı.. Özerdağ, “buraya gelmişken ülkemin bir üniversitesinin etkinliğine katılmaktan geri duramazdım” diyerek eğitim alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gala gecesinde konuşmalar da yapıldı. Gecede ilk sözü ev sahibi Anadolu Group’un başkanı Elvin Cavadzade aldı. Cavadzade, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile iş birliklerinin hayırlara vesile olacağını söyleyerek katılımdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

BİRİNCİ: KKTC VE AZERBAYCAN GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDEDİR

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci yaptığı konuşmada Azerbaycan’a ilk kez geldiğini söyledi ve “Bizi birleştiren gönül denizimizdir. İki devlet bir millet olarak gençleri eğitimin en iyisi ile buluşturmak için ve onlara en güzel olanakları sunmak için Bakü’de olduklarını ifade etti.

MENEKAY: ÖĞRENCİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ise kendisini yetiştiren hocasının bir Azerbaycanlı olduğunu şu anda da etkinlikte bulunduğunu söyleyerek Prof. Dr. Fahrettin Bey’e teşekkürlerini saygılarını iletti.

TURGANER: AZERBAYCAN VE KKTC ARASINDAKİ GÖNÜL BAĞININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Ufuk Turganer'de gecede anlamlı bir konuşma yaparak Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni bir köprü kurulmasının ve On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin Anadolu grubu ile yaptığı iş Birliği’nin mutlaka yarar sağlayacağına inanç belirtti.

KONUŞMALARDA İŞBİRLİĞİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Azerbaycan Partisi’nin milletvekilleri de söz olarak On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Bakü‘de birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek bu işbirliğinin Türkiye ve kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti arasındaki işbirliğini pekiştireceğini kaydettiler.

Gala gecesinde Prof. Dr. Fahrettin Memmedov Türkiye Azerbaycan mezunlar derneği başkanı ve uzlaşı derneği başkanları da birer konuşma yaptı.

gecede daha sonra yüzü aşkın katılımcı bayiye katılım sertifikaları Anadolu grubu ve On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi yetkilileri tarafından verilirken yöresel müzikler dinlendi ve akşam yemeği bu müzikler eşliğinde yendi. On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin gece için özel olarak hazırlattığı plaketler de yine katılımcılara takdim edildi.

Gece pasta kesimi ile sona erdi...

Bakü’nün en gözde otellerinden Four Seasons Otel’de yapılan gala gecesine Azerbaycan medyası büyük ilgi gösterdi, geceyi bir çok televizyon kanalı ve haber sitesi kendi yayın organlarında haber yaptı.

15 KASIM KIBRIS ÜNVERSİTESİ İLE ANADOLU GRUP ARASINDA İMZALAR ATILDI

Gala gecesinden sonra Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Anadolu Grup arasında işbirliğine yönelik imzalar atıldı.