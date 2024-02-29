Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı Güz dönemi ilk mezuniyet töreni kutlamasını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üniversitenin 15 Kasım olmasını çok anlamlı bulduklarını ifade ederek Birinci ailesine teşekkür etti.

Törende konuşan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Meltem Onay da akademik ve idari kadroya teşekkürlerini iletirken mezunların aileleri ve yakınlarını da gönülden tebrik ettiğini ifade etti.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Ertan Birinci bu anlamlı ve büyük günün gelecek yarınlar için bir kıvılcım olduğu düşüncesinde olduğunu belirtti. Birinci, emeğin önemine vurgu yaparak, özveriyle başarı elde eden tüm mezunları tebrik etti.

YÖDAK’ı temsilen törene katılan Prof. Dr. Remziye Terkan da törene yaptığı konuşmada, mezunların çabalarını takdir ederek, gelecekte başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yeni mezunlar diplomalarını alırken kep fırlatarak mutluluklarını dile getirdiler.