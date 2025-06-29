28 Haziran 2025 Cumartesi günü, District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Eğitim Enstitüsü, "Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi"nde Lions Kulüplerine yönelik "Yeni Yöneticiler Bilgilendirme Semineri" düzenledi. Bugünkü
Seminere Lions Kulüplerinin Başkan, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Sayman ve LCIF Koordinatörleri katılarak sertifikalarını aldılar. Ilerleyen haftalarda, Kulüp Yönetim Kurullarının diğer yöneticileri için de bir program dahilinde Bilgilendirme Seminerlerine devam edilecektir.

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Mecliste komite çalışmaları…
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Whatsapp Görsel 2025 06 29 Saat 00.02.59 Ed6C73A2 Bugünkü Seminerlerde, Distrik 135 Kuzey Kıbrıs Kurucu Genel Yönetmeni Lion Fikret Şendil, District135 Eğitim Enstitüsü Başkanı Lion Süreyya Gürses, Enstitü Eğitmeni Lion Ayça Palaz ile Lion Şansel Soyel eğitmenlik görevi aldılar. Bize bu imkânı sağlayan başta Onbeşkasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Ertan Birinci'ye, Seminer boyunca destek veren Koordinatör Sayın Salih Hurşit ve bizlere yardımcı olan diğer görevliler ile Seminere Katılan Lionlara ve Eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz.''