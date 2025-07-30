Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) temmuz ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, bugün Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de hazır bulundu.
Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moldova Gagauz Yeri ve Türkiye’den yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, 26 Nisan- 30 Temmuz dönemiyle ilgili bilgilendirme yapılarak gündem maddeleri görüşüldü.