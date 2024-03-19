Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, YÖDAK yasasına göre Meclis tarafından seçilen üyelerin görev süresinin dört yıl olduğunu ama son beş aydır görev süresi dolan üyenin yerine Meclis’in üye seçemediğini belirterek, tepki gösterdi.



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte Meclis’te kurulan araştırma komitelerinden hiçbir sonuç çıkmadığını ileri sürerek, “Geçmişte Mersinlik yangını konusunda araştırma komitesi kurdular anacak sonra yasalara aykırı davranarak raporunu bile hazırlamadılar ve Genel Kurul’a da getirmediler. Hal böyleyken şimdi bir de YÖDAK araştırma komitesi kurdular. Keşke araştırma komitesi kuracağınıza beş aydır geciktirdiğiniz YÖDAK üyesini seçseydiniz.” ifadelerini kullandı.



Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Görev süresi dört yıl olan, süresi geçen yıl Ekim ayında sona eren YÖDAK üyesinin yerine Meclis hala yeni bir YÖDAK üyesi seçemedi! Ekim 2023’ten bu yana beş ay geçti, duyuru çıkıldı, isimler netleşti ve Genel Kurul’a önerildi ama iki aydan uzun bir süredir konu Meclis Genel Kurulu gündemine nedense alınmıyor. Ama ne yapılıyor? YÖDAK konusunda araştırma komitesi kuruluyor! YÖDAK araştırılacakmış! Siz önce YÖDAK Yasası’nın gereği olarak seçmeniz gereken YÖDAK üyesini seçin”