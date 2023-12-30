Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükümetin vergilendirmede kişisel indirim miktarını henüz asgari ücret belirlenmeden saptayıp açıklamasını eleştirdi.

Özersay konuyla ilgili açıklamasında “normal şartlarda asgari ücretten vergi alınmaması için kişisel indirim miktarı asgari ücret belirlendikten sonra açıklanır, bu nedenle gayrimeşru hükümet burada yine acayip bir karar almıştır! Asgari ücret belirleme görüşmelerini tahakküm altına almaya çalışan keyfi bir adım atılmıştır” ifadelerini kullandı.



Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet 2024 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 292 bin TL olarak belirledi. Kişisel indirimin yıl başında belirlenen asgari ücret dikkate alınarak belirlenmesi gerekirdi. 2024 yılı için henüz asgari ücret belirlenmediğine göre bu yıl belirlenecek asgari ücret en çok 27 bin 37.03 TL olabilir. Yani hükümet öyle istedi diye artış en fazla yüzde 49,35 veya altında olacak. Mesele bu rakam beklenen artış düzeyinde mi değil mi meselesi değildir (Türkiye’deki oranı esas alıp çizgiyi çekmişler belli ki). Mesele Agari Ücret Tespit Komisyonu ve orada süren görüşmeleri keyfi şekilde anlamsızlaştırma ve tahakküm kurma meselesidir”.