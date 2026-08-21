UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Kıbrıs’ta federasyon çözümünü savunanlara yönelik açıklamasında İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs’ta federasyon isteyenlerin dikkatine” ifadelerini kullanarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’in etkisi altında olduğunu ve KKTC’nin de İsrail’in planlarına dahil edilmek istendiğini ileri sürdü.

“Büyük İsrail Projesi” iddiası

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu açısından stratejik önemine dikkat çeken Öztürk, İsrail’in “Büyük İsrail” haritaları yayınladığını iddia etti.

Gazze’de yaşanan gelişmelerin ardından Kıbrıs’ı merkez alan bir “Büyük İsrail Projesi” gördüklerini savunan Öztürk, Kıbrıs’a ilişkin değerlendirmelerde İsrail’in bölgesel politikalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Öztürk ayrıca, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından yönetildiğini de ileri sürdü. Bu iddiaya ilişkin paylaşımında herhangi bir kaynak göstermedi.

“Kıbrıslı Türkler ve Rumlar karşı karşıya getirilmemeli”

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların karşı karşıya getirilmesine yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Öztürk, Kıbrıslı Rumların düşman olmadığını söyledi.

Öztürk, Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri düşman olarak gördüğünü ileri sürerek, bunun farklılıkların çatıştırılmasına dayalı bir siyasetin sonucu olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs’ın İsrail’in etkisi altında bulunduğunu iddia eden Öztürk, “Bizim vatanımız KKTC asla İsrail’in planlarına, gizli pazarlıklarına teslim olmayacaktır” ifadelerini kullandı.