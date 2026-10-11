Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, UBP’nin gücünü birlikteliğinden, halka duyduğu sevgiden ve devlete bağlılığından aldığını belirtti.

UBP’nin 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Öztürkler, partinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, devletleşme iradesinin ve egemenlik kararlılığının siyasi temsilcisi olduğunu söyledi.

UBP’nin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mücadele ruhunu ve milli direniş mirasını siyasi alanda yaşattığını söyleyen Öztürkler, partinin halkın özgürlük, güvenlik ve bağımsızlık yolculuğunda tarihi bir görev üstlendiğini ifade etti.

UBP’nin yarım asrı aşan siyasi hayatında KKTC’nin kalkınmasına ve güçlenmesine öncülük ettiğini kaydeden Öztürkler, Türkiye ile iş birliği içinde hayata geçirilen projelere dikkat çekti. Öztürkler, “Asrın Projesi”, yeni Ercan Havalimanı, karayolları, hastaneler ve fiber optik altyapı yatırımları ile ülkeye kazandırılması hedeflenen doğal gaz projesini KKTC’nin geleceğine yönelik vizyonun somut göstergeleri olduğunu kaydetti.

“Türkiye Yüzyılı içerisinde KKTC’nin hak ettiği yeri alması, ekonomik kalkınmasını hızlandırması ve güçlendirilmesi ortak milli hedefimizdir.” diyen Öztürkler, geçmişten alınan güçle geleceğin birlik ve beraberlik içinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

- “Ortak davamız, ortak kaderimiz ve aydınlık gelecek idealimiz, her türlü kişisel farklılığın üzerindedir”

Öztürkler, gücünün birliktelikten, halka duyduğu sevgiden ve devlete bağlılığından alan UBP’nin içindeki kırgınlıkların, küskünlüklerin ve ayrılıkların artık geride bırakılması gerektiğini belirterek, “Ortak davamız, ortak kaderimiz ve aydınlık gelecek idealimiz, her türlü kişisel farklılığın üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Dr. Fazıl Küçük’ü ve milli mücadelede görev alanları saygı, rahmet ve minnetle anan Öztürkler, partinin kuruluşundan bugüne katkı koyan genel başkanlara, yöneticilere, milletvekillerine, örgütlere, üyelere ve gönüllülere teşekkür etti. Yaşamını yitiren parti mensuplarını da rahmetle anan Öztürkler, geçmişin mirasına sahip çıkarak kırgınlıkları geride bırakmanın ve ortak geleceğe birlikte yürümenin tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Öztürkler, “Ulusal Birlik Partisi’nin 51. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz daim, devletimiz güçlü, geleceğimiz aydınlık olsun.” dedi.