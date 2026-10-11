"Geleceği Yazan Kadınlar Programı", Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Turkcell Akademi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, teknoloji eğitiminin yanı sıra istihdam fırsatları da sunacak.

GİKAD, kadınların teknoloji alanında yetkinlik kazanmasını ve iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla Geleceği Yazan Kadınlar Programı kapsamında istihdam desteği sağlayacak. Turkcell Akademi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle yürütülen programda, Veri Analistliği ve Siber Güvenlik alanlarında 120 saatlik uygulamalı uzmanlık eğitimi verilecek.

-Kavuklu: “Kadınlar teknolojiyi takip eden değil, yön veren tarafta olacak”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Turkcell ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinin kadınların dijital yetkinliklerinin gelişimine katkı sağladığını belirterek, Geleceği Yazan Kadınlar Programı’nın genç kadınlar için önemli bir kariyer fırsatı sunduğunu ifade etti.

Altı aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcıların, GİKAD’ın mentorluk desteğinin yanı sıra üye şirketlerin sağlayacağı istihdam fırsatlarından yararlanabileceğini belirten Kavuklu, kadınların iş dünyasına katılımına destek veren GİKAD üyesi şirketlere teşekkür etti.

Kavuklu, Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceğinde kadınların teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten ve yön veren bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çekti.

-120 saatlik uygulamalı eğitim

Programda üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, yeni mezunlar ve son iki yıl içerisinde mezun olmuş adaylar önceliklendirilecek. Katılımcılar, çok aşamalı bir değerlendirme sürecinin ardından belirlenecek.

Programa kabul edilen kadınlar; canlı dersler, laboratuvar çalışmaları, ödevler ve bitirme projeleriyle desteklenen toplam 120 saatlik uzmanlık eğitimine katılacak. Veri Analistliği ve Siber Güvenlik alanlarında edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürerek kariyerlerinde kullanabilecekleri proje çıktıları oluşturacak.

Teknik eğitimlerin yanı sıra GİKAD’ın mentorluk ve iş dünyası bağlantılarıyla desteklenecek katılımcıların, teknoloji profesyonelleriyle bir araya gelmesi, sektörel deneyim kazanması ve kariyer ağlarını geliştirmesi hedefleniyor.

Programa ilişkin detaylara ve başvuru sürecine Geleceği Yazanlar platformu üzerinden ulaşılabiliyor.