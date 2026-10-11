Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını belirleyeceği Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı başladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki kurultay, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi’nin konuşmasıyla açıldı. Konuşmanın ardından divan oluşturuldu.

Yeni dönemde ülke yönetimini değiştirmeye, halkın yönetime karşı kaybolan güvenini yeniden kazanmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını dile getiren Kişi, “Bugün ülkemizi karanlıktan aydınlığa taşıyacak milletvekili kadromuzu belirleyeceğiz. Ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkıyoruz.” dedi.

“Bu ülkenin işçisini, emekçisini, esnafını, yatırımcısını, memurunu, öğretmenini, köylüsünü, çiftçisini, gencini, yaşlısını, kadınını iktidara taşıyacağız.” ifadelerini kullanan Kişi, halkın iktidarının hep birlikte kurulacağını, ülkenin hep birlikte yönetileceğini söyledi. Kişi: “Artık söz ülkenin gerçek sahiplerinde, halkta” dedi.

- “7 Aralık sabahı yeni bir döneme uyanacağız”

Yıllardır ülkeyi yönetenlerin büyük bir güven kaybına yol açtığını savunan Kişi, “7 Aralık sabahı yeni bir döneme uyanacağız. Hükümetle birlikte zihniyet de değişecek. Toplumun ortak yararını esas alan bir yönetim için geliyoruz.” dedi.

CTP’nin gücünün yetişmiş insan kaynağından geldiğine işaret eden Kişi, “Hepimiz aynı büyük sorumluluğun parçasıyız. Bugün kimimiz aday olacak, kimimiz olmayacak. Ama yarın hepimiz aynı yolda yürüyeceğiz. Çünkü CTP’de en büyük makam, bu ülkeye ve halkımıza hizmet etmektir.” diye konuştu.

Kişi, CTP’nin yönettiği belediyelerin dürüst yönetim, mali disiplin, halk odaklı hizmet ve dayanışma bakımından güçlü örnekler ortaya koyduğunu savunarak, “Şimdi bu anlayışı daha da yaygınlaştırma zamanıdır. Hem yerelde hem genelde güçlü bir yönetim anlayışını halkımızla buluşturuyoruz.” dedi.

- Ortak Gelecek Programı

Partinin yol haritasının hazır olduğunu belirten Kişi, Ortak Gelecek Programı’nı şöyle anlattı:

“Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, sosyal adalette, kamu yönetiminde ve demokratikleşmede bütünlüklü bir yol haritamız var. Üreten bir ekonomi. Herkes için erişilebilir sağlık ve eğitim. Gençlerin geleceğini kendi ülkesinde kurabildiği bir yaşam. Kadınların eşit ve özgür olduğu bir toplum. Liyakatle çalışan, hesap veren, şeffaf kurumlar. Barışa, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir yönetim. Bizim yeni dönemden anladığımız budur.”

Kişi, konuşmasını, “Bu ülkenin kaderi karanlık değildir. Bu topraklarda çok daha güzel bir hayatın bilgisi de, birikimi de, iradesi de vardır. Biz bu iradeye güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Şimdi hep birlikte iktidara yürüyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözün gerçek karşılığı, kuracağımız yeni yönetim düzeninde ve insanların yaşamında görülecek.” sözleriyle tamamladı.