Deniz faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek amacıyla düzenlenen "Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2026" tamamlandı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikte çocuk ve halk koşusunun yanı sıra sporcular; 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

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Maratonda; Yunus Emre Akkuş, 21 kilometre erkekler genel klasmanında, birinci, Muhittin Gürhan, ikinci, Cemal İneci de üçüncü oldu. Aynı mesafede kadınlarda Hasibe Demir birinci, Aylar Ghazvini ikinci, Mine Devrim ise üçüncü sırayı elde etti.

Enis Alıcı’nın birinci geldiği 10 kilometre erkekler genel klasmanında ise, Okan Yumuk ikinci, Mehmet Sakallı üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise; Funda Karayaman birinci, Esra Kaya ikinci, Jane Margaret Barker da üçüncü oldu.

5 kilometre erkekler genel klasmanında ise Salih Teksöz yarışı ilk sırada, Teyon Alex Yiğit ikinci, Cemil Elmas ise üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlarda birinciliği Buse Mayda, ikinciliği Malika Inoyatova ve üçüncülüğü ise Nisan Erkan aldı.