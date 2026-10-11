Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bir iktidar partisi olduğunu, bu durumu yaratanın ise halkın güven ve desteği olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP’nin 51’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının UBP’yi, UBP’nin de KKTC’yi kurduğunu, dolayısıyla hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını, UBP’yi ve KKTC’yi birbirinden ayıramayacağını vurguladı.

Taçoy, “Öyle sözler vardır ki, her söylediğimizde veya her duyduğumuzda yeni bir anlamını daha keşfederiz. Çünkü o sözler içeriğinde son derece büyük anlamları ve değerleri barındırmaktadırlar” diyerek, bu sözlerin bugün ülkedeki siyasi yapının ve o yapının desteklediği güçlü demokrasinin varlığının yegane temeli olduğunu kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş tarafından 1975’te kurulan UBP’nin bugün artık KKTC’nin en köklü partisi olduğunu kaydeden Taçoy, “UBP bir iktidar partisidir. Bu durumu yaratan ise halkının ona olan güven ve desteğidir. Bu asla değişmemiştir ve değişmeyecektir.” dedi.

Taçoy, UBP’nin kuruluşunun ilan edildiği o ana bizzat tanıklık ettiğini ifade ederek, aradan geçen 51 yıla rağmen her ayrıntısını hatırladığını kaydetti.

UBP’nin kuruluşunu ilan eden büyüklerinin o gün yüreklerinde hissettikleri heyecanı bugün kendi yüreğinde en güçlü şekilde taşıdığına vurgu yapan Taçoy, “Aynı duygunun bu ülkeyi seven, bu ülkeye inanan, ülkesine ve insanına hizmet etmek adına yanıp tutuşan diğer partili kardeşlerimde de yaşadığına yürekten inanmaktayım.” dedi.

Taçoy mesajında, “Ben bu ülkeye inanıyorum, mensubu olduğum halkıma, kendi insanıma inanıyorum. Ben Anavatanıma inanıyorum, geleceğe güveniyorum ve ben Ulusal Birlik Partisi’ne, onun yarattığı ve yıllardır ayakta tuttuğu ulusal birliğimize inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin geleceğin güvencesi olduğuna işaret eden Taçoy, ulusal birliğin güçlü kalması sağlandığı sürece geleceğin de güvence altında olacağını belirtti.

Taçoy, “Gelecek, Ulusal Birliğin gücü sayesinde gelecektir” diyerek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere bugün hayatta olmayanlara rahmet diledi, UBP’nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarını sundu.