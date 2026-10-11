Üstel: “Filo Jet kazasının sonuna kadar takipçisi olacağız, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”
Üstel: “Filo Jet kazasının sonuna kadar takipçisi olacağız, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”
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