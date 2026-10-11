Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait binanın açılışı önceki akşam gerçekleştirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, ocak örgütü binasının açılışına CTP Genel Başkan Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri, çok sayıda partili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Açılışta, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Bengiz Boğaç Eroğlu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.

-İncirli: “Yeni dönemde ülkeyi ortak akıl, liyakat ve şeffaflık temelinde yöneteceğiz”

Açılışta konuşma yapan Sıla Usar İncirli, son beş yılda yaşananların toplumda ciddi bir güven sorunu yarattığını belirterek, CTP’nin önceliğinin halkın devlete ve kurumlarına duyduğu güveni yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı.

“6 Aralık’a kadar çok çalışacağız ama 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız” diyen İncirli, yeni dönemde ülkeyi güçlü kadrolarla, ortak akıl, liyakat ve şeffaflık temelinde yöneteceklerini söyledi.

Kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini, kamu hizmetlerini sadeleştirerek hızlandıracaklarını ve yurttaşların haklarına zamanında ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden İncirli, “Hizmet dediğiniz şey lütuf değildir” sözleriyle devletin görevinin tüm yurttaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak olduğunu belirtti.

CTP’nin toplumun farklı kesimleriyle dayanışma halinde hareket edeceğini vurgulayan İncirli, “Bizimle beraber aynı ilkelere, değerlere sahip olan herkesle beraber bu iktidarı paylaşacağız. Geleceği birlikte kuracağız” dedi.

Birlikte yönetim anlayışına dikkat çeken İncirli, yurttaşlara siyasi görüşleri veya doğdukları yer nedeniyle ayrım yapılmadan hizmet sunulacağını belirtti.

İncirli, CTP’nin temel ilkelerinin eşitlik ve adalet olduğunu söyleyerek, örgütlü mücadelenin CTP’nin siyasi geleneğindeki yerine de değindi.

İncirli, Ortaköy Ocak Örgütü’nün açılmasına katkı koyanlara teşekkür ederek Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

-Barçın

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın da konuşmasına, örgüt binasının açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek başladı.

“Halkımızla iç içe olarak onların dertlerini dinleyip partimizin çözüm önerilerini aktaracak olan ocak örgütlerimiz büyük öneme sahiptir” diyen Barçın, ocak örgütlerinin önemine işaret etti.

Barçın, yaklaşan seçimlere de değinerek “Aralık ayında hem yerelde hem de genelde iki seçim olacak. CTP merkezi hükümette iktidara yürüdüğünü tüm toplum inanmış durumdadır. Bizler de tüm kadrolarımızla hazırız. CTP halkın iktidarı olacak. Hiç şüphemiz yoktur ki sandık günü geldiğinde hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde zafer, halkın iradesiyle CTP’nin olacaktır” dedi.

-Eroğlu: Örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz

Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Bengiz Boğaç Eroğlu ise seçimlerde CTP’nin tek başına iktidar olacağına dair inanç belirterek, “Örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın, CTP’yi tek başına iktidara taşıyacağına inancım tam” şeklinde konuştu.

Eroğlu, açılışa katkı koyan herkese teşekkür etti.