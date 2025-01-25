Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Cumero Ltd.’in talebi üzerine ülke genelindeki Devlet Okullarında hizmet veren şirket çalışanlarına yönelik bugün, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda “Yasa Dışı Narkotik Maddeler” hakkında konferans düzenlendi.

PGM’den verilen bilgiye göre, eğitime Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, Cumero Ltd. yetkilileri ile 400 şirket çalışanı katıldı.

PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Müfettiş Emin Atabek tarafından verilen eğitim kapsamında, şirket çalışanlarına, bağımlılık yapan yasa dışı maddeler tanıtılarak, bu maddelerin zararları, korunma yolları ve karşılaşılması halinde ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı ve eğitim düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok'a teşekkür plaketi takdim etti.

PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde faaliyet gösteren okullarda öğrenim gören öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik “Yasa Dışı Narkotik Maddeleri Tanıma ve Bilinçlendirme” eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.