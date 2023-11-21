Çatalköy’de 14 Kasım tarihinde evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Margot Hanne Price’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa’da evden hırsızlık

Gazimağusa’da, H.K.’nin (E-35) pazar günü birlikte ikamet etmekte olduğu iki arkadaşına ait 4 pantolon, 2 mont, telefon şarj cihazı, el çantası ve toplam bin Euro ile 11 bin 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine H.K. (E-35) tespit edilerek tutuklandı.

-Girne’de marketten hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden K.E.N.(K-22) dün market içerisinde satışa sunulan bin 786,75 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkardığı sırada tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde dün O.C.S. (E-43) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinde kayıtlı doktor olmadığı halde, ısı verme yöntemiyle vücut lekesi tedavi ettiği tespit edilerek, tutuklandı.

-Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket

Doğancı’da pazar günü A.İ.U.’nun (E-22) Facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (3 adet ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren fotoğraf yayınladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa ve Girne’de kayıp iki kişi polis tarafından aranıyor

Gazimağusa’da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Eren Uzun’un kayıp olduğu bildirildi. Polise dün verilen bilgide Uzun’un cumartesi günü kaldığı evden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Öte yandan Girne’de yaşayan 25 yaşındaki Fidan Yaşar’ın da pazar günün den beri kayıp olduğu kaydedildi.

Polise dün verilen bilgide Yaşar’ın pazar günü evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

-Lefkoşa’da 82 yaşındaki sürücü yayaya çarptı

Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada 82 yaşındaki Hasan Daniş yönetimindeki HE 122 plakalı otomobiliyle dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hülya Karasalih’e (K-55) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hülya Karasalih, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altında alındı.