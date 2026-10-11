Zeytinlik’te bulunduğu apartmanın ikinci katındaki balkondan toprak zemine düşen üç yaşındaki Mehmet Emre Görmez yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.20'de meydana gelen olay sonrası Görmez, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

- Yedidalga’da restoranda kırılan şişeden dolayı bir kadın gözünden yaralandı

Yedidalga’daki bir restoranda bulunduğu masada kırılan rakı şişesinden sıçrayan bir cisim, F.A’nın (K-36) sol gözüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoranda uygunsuz hareketlerle çevreye rahatsızlık veren ve elindeki rakı şişesini masaya vurarak kırılmasına neden olan, 84 miligram alkollü A.Ş. (E-36) hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa’da bisiklet hırsızlığından bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir apartmanın girişinden bisiklet çalınmasına ilişkin soruşturmada, zanlı olarak görülen Ç.Ö. (E-37) tutuklandı.

Ziya Gökalp Caddesi’ndeki bir apartmanın merdiven altında muhafaza edilen bisikletin 3-4 Ekim tarihlerinde çalınmasına ilişkin yapılan soruşturmada zanlı Ç.Ö. bugün tespit edildi.

- Hırsızlık hakkında gerçeğe aykırı ifade verdiği gerekçesiyle tutuklandı

Gazimağusa’da bir kadının 3 bin 600 dolar çaldığı yönünde polise gerçeğe aykırı ifade verdiği tespit edilen H.D. (E-35) “Amme fesatçılığı” suçundan tutuklandı.

H.D.’nin, S.N.S’nin (K-21) parayı çalmadığını bildiği halde cuma günü hırsızlık yaptığı yönünde ifade verdiği tespit edildi.

- Lefkoşa ve Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren iki kişiye tutukluk

Lefkoşa ve Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da İplikpazarı Sokak’ta bugün saat 01.00 sıralarında çevreye rahatsızlık veren S.K.G. (E-25) yeterli nefes örneği vermeyi reddetti.

Gazimağusa’da Ömer Seyfettin Sokak’ta ise bugün saat 03.00 sıralarında çevreye rahatsızlık veren Ö.Ö’de (E-42) 248 miligram alkol tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.