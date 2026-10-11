Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, KKTC’nin siyasi ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi, kurumlarının sağlamlaştırılması ve halkın refahının yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP’nin 51 yıllık birikimini geleceğe taşıması için kendi içindeki birlik ve bütünlüğü korumasının önemini vurgulayan Eroğlu, kişisel hesapların ve dönemsel kırgınlıkların partinin tarihi misyonunun önüne geçmemesi çağrısında bulunarak, bundan partinin yanında devlet ve halkın da zarar gördüğünü belirtti.

UBP’nin 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Eroğlu, partinin tarihinin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

UBP’yi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasal devamı olduğunu, partinin aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilkelerine bağlılığının, özgürlük ve egemenlik kararlılığının ifadesi olduğunu söyleyen Eroğlu, resmi siyasi yolculuğuna 11 Ekim 1975’te başlayan UBP’nin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütülen varoluş mücadelesinin içinden doğduğunu ifade etti.

- “Kıbrıs Türk halkına ve devletimize hizmet edebilmiş olmak, benim için hayatımın en büyük onurudur”

UBP’nin siyasi dönüm noktalarında, KKTC’nin kuruluşuna giden süreçte ve sonrasında tarihi sorumluluklar üstlendiğini söyleyen Eroğlu, kendisinin de partinin farklı dönemlerine, mücadelelerine, zor günlerine ve başarılarına tanıklık ettiğini, yaklaşık 24 yıl UBP Genel Başkanlığı, 19 yıl Başbakanlık ve beş yıl Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

Eroğlu mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Bu görevlerin her biri, bana Kıbrıs Türk halkının ve devletimizin sorumluluğunu farklı yönleriyle yaşama imkanı verdi. Bugün geriye baktığımda, hayatımın en önemli bölümünün bu mücadele içinde geçtiğini görüyorum. Kıbrıs Türk halkına ve devletimize hizmet edebilmiş olmak, benim için hayatımın en büyük onurudur.

Ancak UBP’nin 51 yıllık tarihi benim tarihim değildir. Ben bu tarihin yalnızca bir neferi ve tanığıyım. Bu tarih, binlerce insanın ortak emeğiyle yazılmıştır. Partimizin kuruluşunda görev alanların, genel başkanlarımızın, hükümetlerde ve Meclis’te sorumluluk üstlenenlerin, ilçe ve örgütlerimizde yıllarca çalışanların ve hiçbir makam beklemeden sandıkta, sokakta, meydanda partisinin yanında duran dava arkadaşlarımızın ortak tarihidir. Onların emeği olmadan UBP’nin 51 yıllık hikâyesi anlatılamaz.”

Eroğlu, başta Rauf Raif Denktaş olmak üzere bu sürece katkı koyan herkesi saygı ve şükranla andı.

- “Geçmişimizle övünmek yetmez. Asıl görev, 51 yıllık birikimi geleceğe taşımaktır.”

UBP tarihinin yalnızca başarılarla yazılmadığını da belirten Eroğlu, zor dönemlerden geçildiğini, siyasi mücadeleler yaşandığını ancak her defasında Kıbrıs Türk halkının geleceğini ve devleti merkeze aldıklarını bugün de aynı sorumluluğun devam ettiğini vurguladı.

“Geçmişimizle övünmek yetmez. Asıl görev, 51 yıllık birikimi geleceğe taşımaktır.” diyen Eroğlu, dünyanın ve bölgenin değiştiğini, Kıbrıs meselesinin yeni şartlar içinde şekillendiğini, KKTC’nin siyasi ve ekonomik açıdan güçlenmesinin, kurumlarının sağlamlaştırılmasının ve halkın refahının yükseltilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Eroğlu, Türkiye ile ilişkilerin de karşılıklı dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışı içinde daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

- “UBP, birlik olduğunda güçlenir”

UBP’nin tarihi sorumluluğunun Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini kararlılıkla temsil etmek, KKTC’nin egemen devlet yapısını güçlendirmek ve halkın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak olduğunu belirten Eroğlu, bunların yalnızca bugünün değil, yarının da sorumlulukları olduğunu söyledi.

Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için UBP’nin kendi içindeki birlik ve bütünlüğünü koruması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Ben uzun yıllar bu partinin içinde sorumluluk taşımış bir insan olarak şunu çok iyi biliyorum: UBP, birlik olduğunda güçlenir. Kişisel hesaplar ve dönemsel kırgınlıklar, partinin tarihî misyonunun önüne geçtiğinde ise bundan yalnızca parti değil, devlet ve halk zarar görür.

Bugün benim UBP’ye dair en büyük temennim budur: Geçmişten güç alınmalı, fakat geçmişte kalınmamalıdır. 51 yıllık birikim geleceğe taşınmalıdır. Çünkü bize bırakılan yalnızca bir siyasi parti değildir. Bize bir mücadele mirası bırakılmıştır. Bize bir devlet emaneti bırakılmıştır. Bu emaneti korumak ve daha güçlü bir KKTC’yi gelecek nesillere bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

- “Temennim UBP’nin Kıbrıs Türk halkının refahına hizmet eden köklü bir siyasi kurum olarak yoluna devam etmesi”

Eroğlu, UBP’nin tarihinden güç alan, geleceği gören, birlik ve bütünlüğünü koruyan, KKTC’nin güçlenmesine ve Kıbrıs Türk halkının refahına hizmet eden köklü bir siyasi kurum olarak yoluna devam etmesi temennisiyle partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Eroğlu, “Yaşasın egemen, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk halkı daima özgür, egemen refah ve güven içinde yaşasın.” sözleriyle mesajını sonlandırdı.