Girne’de dün akşam trafik konusunda yaşanan kavga sonucunda iki kişi tutuklandı, bir kişi aleyhine ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu 174 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.H.(E-28) ve 54 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.T.(E-22) bir taraf olarak, 74 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.Z.(E-32) ile birbirlerine yumruk ve tekme vurarak, kavga etti.

Bu sırada S.H., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bijon anahtarı ile yumruk vurarak, M.Z.’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Ayrıca B.T., olay yerinde bulunan Y.Z.’nin (K-50) çenesine yumruk vurarak, S.H. ise tasarrufundaki bijon anahtarı ile Y.Z.’nin sol bacağına vurarak, Y.Z.’yi darp etti.

S.H. ve B.T. tutuklandı, M.Z. aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de ev arkadaşına ait cep telefonunu çalan kişi tutuklandı

Girne’de 14 Kasım Salı günü saat 04.00 sıralarında, A.A.’nın (E-25) ev arkadaşına ait Iphone 15 pro cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.