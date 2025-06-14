Karaoğlanoğlu’nda sakin Abdelwahab Hossy Mohamed Abdelmoneim Elkaramany (E-70), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayda, Elkaramany'nin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.H.T.A.’nın (E-23) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, akabinde Küçük Kaymaklı’da kaldığı evde yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.S.K.’nin (E-25) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 85 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hem kaçak hem de uyuşturucu tasarrufu

İskele’de de dün gece İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan aracın sürücüsü K.D.E. (E-31) işlemiş olduğu trafik suçlarından rapor edilirken, K.D.E. ve yolcu olarak bulunan G.R.O.’nun (K-29) KKTC’de yasal statüsüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandılar.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, G.R.O’nun evinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet içilmiş sigara ile iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Kumarhanelere girebilmek için kimliğini sahteledi

2023 yılı-Haziran 2025 arasında Lefke’de, M.Ö.’nün (E-21) 25 yaşından küçük olduğu ve kumarhaneye giremediği gerekçesiyle, kumarhaneye girebilmek maksadıyla kimlik kartı üzerindeki doğum tarihini değiştirerek yaşını büyütmek suretiyle kimliğini sahtelediği, sonra kumarhanelerde girişte ibraz edip tedavüle sürdüğü ve sahtekarlıkla kayıt temin ederek kumarhanelere girdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da rahatsızlık

Gazimağusa’da 3 Çakırlar Caddesi üzerinde, H.M.(E-26) 128 miligram alkollü içki tesiri altında ve İskele’de ise B.B.(E-34) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), M.Ç.(E-36) 139 miligram alkollü içki tesiri altında ve M.M.(K-33) 229 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak oldukları sırada, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet eden 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da araç yangını

Lefkoşa'da dün Organize Sanayi Bölgesi’nde 3’üncü Cadde üzerinde seyir halinde olan PY 406 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü, plastik aksamları, koltuk ve iç döşemeleri yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.