Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği Ekiplerinin gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında kontrol maksatlı durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsü polisin dur emrine uymayarak olay yerinden kaçtı.

Trafik Ekipleri söz konusu motosiklet sürücüsünü kısa bir süre sonra tespit etti.

Sürücye işlemiş olduğu trafik suçlarından dolayı toplam 149.968 TL para ve 345 ceza puanı kesilirken motosiklet trafikten men edildi.