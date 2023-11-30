Ülkede dün beş yangın meydana geldi.

Gazimağusa’da Karakol Mahallesinde, Hakan Aydın Özdemir’in kullanımındaki NT 901 plakalı araçta dün park halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön kaputu, elektrik aksamları, ön farları ve sol ön çamurluğu yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun kuzey kısmında Dörtyol mevkiindeki dün bir tarla içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve bir mermer fabrikasının arka bahçesinde muhafaza edilen muhtelif inşaat ve banyo malzemeleri yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu baca içerisindeki yağlar yandı.

Tuzla’da faaliyet gösteren Çıtır Lahmacun restorana ait fırın bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu dün baca içerisinde yangın meydana gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, baca içerisindeki yağlar yandı.

Gazimağusa’da Ömer Seyfettin Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen fırın içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu, bahse konu fırın ve gaz ocağı yanarak zarar gördü.

-Trafik kazaları

Gazimağusa’da Topçu Bulvarı üzerinde, Orhan Sevindik (E-47) yönetimindeki FL 177 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime Yayla’ya (K-58) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Kerime Yayla, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kalça kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün Kani Özerman (E-58) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HD 392 plakalı araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Ceylinnur GENÇ (K-19) yönetimindeki VP 682 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ramazan Fidan (E-30) dün 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MK 941 plakalı araç ile trafik ışıklarına geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu yol ortasındaki trafik adasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-Trafik denetimlerinde bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 655 araç sürücüsü kontrol edildi ve 138’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 122’si diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.