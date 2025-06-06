Lefke’de bir evde meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili zanlı olarak görülen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 18 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında bir evin kapısının kilidi kırılıp içeriye girilerek, bilgisayar, muhtelif kadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri, ziynet eşyaları ve elektronik ev cihazları kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, T.P.(K-43) tutuklandı.

- Boşanma aşamasında olduğu eşinin çenesini kırdı, tutuklandı

Güzelyurt’ta, dün gece, zanlı A.T.(E-35) boşanma aşamasında olduğu eşi Y.O.T’nin (K-32) evine gidip kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle, eşini darp ederek çene kemiğini kırdı.

Y.O.T., Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Kulak Burun Boğaz Servisi’nde tedavi altına alındı.

Tutuklanan A.T, Güzelyurt Polis Müdürlüğü içerisinde alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık da yaptı.

- Alkollü şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Gazimağusa’da, dün, kamuya açık bir yerde, K.H.O.(E-25) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- 16 yaşındaki kayıp genç bulundu

Karşıyaka’da önceki günden beri kayıp olan 16 yaşındaki A.G, bulundu.

- Güney'e geçmek için gizli ittifak kuran iki kişi daha tutuklandı

Gayretköy’de, 29 Mayıs’ta, Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla valizleriyle birlikte bir narenciye bahçesi içerisinde tespit edilerek tutuklanan üç zanlıyla ilgili soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan A.A.O.M.(E-20) ile H.M.Y.M.(E-22) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.