Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, “Biyolojik Öğrenmeden Makine Zekâsına: Yapay Genel Zekâya Giden Rota” başlıklı seminer düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca’nın konuşmacı olarak yer aldığı seminer, Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerde, biyolojik öğrenme süreçlerinden modern makine zekâsına uzanan dönüşüm ile yapay genel zekânın gelecekteki gelişim rotası kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Seminere, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan ile bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, seminer kapsamında yapay zekâ ve insan öğrenmesi arasındaki farklılıklar ile öğrenmenin çok boyutlu yapısını ele aldı.

Seminer, öğrenmenin doğası, insan ve makine arasındaki sınırlar ile yapay zekânın gelecekte bu alanlara ne ölçüde yaklaşabileceği çerçevesinde interaktif olarak gerçekleştirildi.