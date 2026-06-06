Balıkesir, Mutluyaka ve Büyükkonuk'ta yangın çıktı. İskele'de araç yandı.

Girne'de meydana gelen kazada alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Arazi yangınları

Balıkesir’de dün bir arazide, elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas edip çıkan kıvılcımların otlar üzerine düşerek tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kuru otlar, 4 metre uzunluğundaki sulama hortumları, su motorunun plastik aksamları ile hurda durumdaki salon aracın sağ arka kapısı ve lastiği yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu Mutluyaka kavşağı mevkiindeki bir arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ile kuru otlar ve adet akasya ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İskele’de araba yandı

İskele’de, seyir halinde bulunan FE 147 plakalı salon araçta dün muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümündeki elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

-İhmal sonucu yangına sebep oldu, tutuklandı

Büyükkonuk’ta bir arazide, R.E.(E-52) kullanımındaki biçer döver araç ile dün arpa hasadı yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu biçer döver araç ile arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarparak direğin kırılmasına ve kabloların birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep oldu.

Yangına, polis, itfaiye ile Sivil Savunma ekipleri ve köy sakinlerine ait traktörler ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu, toplam 9 dönüm biçilmiş arpa, 21 dönüm biçilmemiş arpa ve buğday, 2 adet zeytin ağacı, 27 adet badem ağacı, 100 adet kare balya ve 10 adet plastik su borusu yanarak zarar gördü.

R.E. tutuklandı.

-Alkollü sürücü kaza yaptı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmeye ait oto park alanında, Burak Kumsal (E-41) bugün 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 873 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, park halinde bulunan SC 495 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Burak Kumsal aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.