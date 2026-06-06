Başkent Lefkoşa'da hizmete giren Mega Home Cyprus, düzenlenen görkemli bir kokteylle kapılarını ziyaretçilere açtı. Kıbrıs'ın ilk ve tek beş katlı ev ve yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan Mega Home Cyprus, alışveriş tutkunlarına geniş ürün yelpazesi ve konforlu alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk konuşmayı Mega Home Cyprus Direktörü Celal Arhun yaptı. Konuşmasına davetlilere teşekkür ederek başlayan Arhun, Mega Home Cyprus'ın vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Amaçlarının halka kaliteli hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Arhun, merkezin kuruluş sürecinde büyük emek harcadıklarını belirterek, "Bu projeyi ilmek ilmek ördük" ifadelerini kullandı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise konuşmasında, bölgeye böyle önemli bir yatırım kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Celal Arhun'a teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da yaptığı konuşmada, ülkeye kazandırılan bu önemli yatırım dolayısıyla Arhun ailesini tebrik etti ve Mega Home Cyprus'ın ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılışın ardından davetliler merkezi gezerek mağazayı yakından inceleme fırsatı buldu. Tören, müzik dinletisi ve kokteyl ikramıyla devam ederek sona erdi.

Ev ve yaşam ürünlerine dair geniş bir yelpazeyi tek çatı altında buluşturan Mega Home Cyprus, Lefkoşa'da alışverişe yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.