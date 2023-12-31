Gazimağusa’da, M.A.(E-68), S.Ö.’nün (K-58) yüzüne yumruk atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre dün Gazimağusa’da, M.A.(E-68), aralarında çıkan tartışma nedeniyle S.Ö.’nün (K-58) yüzüne yumruk vurarak sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdi. M.A., tespit edilerek tutuklandı.

-Ciddi darp.... Dişini kırdı

Ayrıca, dün saat 01.30 sıralarında yine Gazimağusa’da, E.E.(E-26) ve M.B.(E-23) aralarında çıkan tartışma neticesinde S.A.’nın (E-20) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti ve dişinin kırılmasına sebebiyet verdi. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Korkutmak amacıyla bıçak taşımak ve şiddet kullanma tehdidi

Lefkoşa’da Küfizade Sokak’ta dün, M.V.(E-47) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptığı sırada kendisini uyaran R.A.'ya (E-43), tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı bıçağı, korkutmak maksadıyla doğrultarak öldürmekle tehdit etti. Zanlı tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Otelin mutfağında yangın

Girne'de dün saat 10.00 sıralarında, bir otelin mutfağındaki bacada biriken yağ tortularının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Otel çalışanları tarafından söndürülen yangında, mutfak tavanı ve iskeleti, asma tavan içerisindeki izalayon malzemesi, köşe baca borusu, muhtelif elektrik ve kamera kabloları ile bina dışında bulunan havalandırma motoru zarar gördü.