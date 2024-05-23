Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Birliği’nin Genel Kurulu'nda (CEENQA) üyeliğe seçildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’nin (STAR) Uluslararasılaştırma Komitesi Başkanı da olan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın katıldığı CEENQA Genel Kurul Toplantısı’nın ilk gününde davetli konuşmacılar “Uluslararasılaşma ve Sınır Ötesi Kalite Denetimi ve İşbirliği” konusunda çeşitli sunumlar yaptı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, toplantıya katılan Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) Genel Direktörü Anna Grover, “ENQA Perspektifinden Sınır Ötesi Akreditasyonlar” konusunda ENQA’nın görüşlerini yansıttı.

CEENQA Başkanı Prof. Dr. Francı Demsar, toplantının ikinci gününde birliğin faaliyet ve mali raporunu sundu, döneminin sona ermesi ve başkanlığı devredecek olması hasebiyle de kısa bir veda konuşması yaptı.

CEENQA’da boşalan üyeliklerle ilgili yapılan Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan RDÜ Rektörü ve STAR Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, CEENQA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. CEENQA’da 27 ülkeden 44 üye bulunuyor.

Prof. Bıçak, seçim öncesinde yaptığı konuşmasında, CEENQA ile Arap Yüksek Öğretim Kalite Birliği (ANQAHE) ve Asya Pasifik kalite Güvence Birliği (APQN) ile ilişkilerinin geliştirilmesinde yardımcı olacağını söyledi.

Azerbaycan’ın Eğitim Kalite Güvencesi Birliği’nin (TKTA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen genel kurula, Türkiye’den Tıp, Fen Edebiyat, iletişim ve Eğitim Programlarını denetleyen kalite birliklerinin temsilcileri de katıldı. Prof. Dr. Bıçak, Genel Kurul toplantısı sonrasında TKTA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tural Ahmadov ile ikili bir görüşme yaparak STAR ile işbirliği konusunu görüştü ve kendisine plaket sundu.

Prof. Bıçak, Suudi Arabistan, Bahrain ve Oman olmak üzere birçok ülkede gerek program ve gerekse kurumsal bazda denetlemerde bulundu. Prof. Dr. Bıçak Suudi Arabistan’ın en önde gelen Üniversitesi King Abdulaziz Üniversitesi’ni denetleyen ekibe başkanlık yapıyor.