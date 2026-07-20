20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer yanında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Rauf Raif Denktaş;

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılında aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, halkımıza özgüven kazandıran ve kendi geleceğini tayin etme iradesini kararlılıkla savunan bir lider olarak bizlere bıraktığınız mirası daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

Kıbrıs Türk halkını insan haklarına, adalete ve eşitliğe dayalı bir geleceğe taşımak, halkımızın onurunu ve haklarını korumak en temel sorumluluğumuzdur.

Mücadeleniz ve bıraktığınız miras bizlere yol göstermeye devam edecektir.

Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır, güvenli ve umut dolu bir geleceğe kavuşması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz.”