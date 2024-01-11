Ressam Çağrı Ergin, Grand Sapphire-İskele bölgesinde yeni çalışmalara imza attı...

İskele bölgesinin gelişiminde katkı sağlayan şirketlerden biri Northerland...

Ressam Çağrı Ergin, İskele bölgesinde yeni çalışmalara imza attı.

Çalışmalarından bahseden Ergin, şu şekilde konuştu:

"Sanata ve doğaya karşı duyarlı olmaları sebebiyle onlarla çalışmaktan mutluyum. Birlikte kaliteli bir çalışma daha ortaya çıkardık... Grand Sapphire alt geçit projesi, İskele bölgesi ve turistler tarafından oldukça sevildi. Sanata dair birçok projede ilerlerken Northerland ve ekibiyle birlikte olmak onur verici."