İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı Cuma sabahı itibarıyla alarma giren Rum yönetimi, Milli Güvenlik Kurulu’nu olağanüstü toplayarak, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) da dahil ilgili bütün birimlerini alarma getirerek, kriz bölgesinden sivillerin tahliyesiyle ilgili “ESTIA” planını devreye soktu.

Haftalık Kathimerini’ye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda RMMO’nun, alarma geçirilmesi ve gerekli noktalarda Rum polisinin görevine eşlik etmesi konusu ele alındı.

RMMO’nun alarm seviyesinin yükseltildiğini ve kaçak mülteci geçişlerinin ve Güney Kıbrıs’taki Yahudi hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının önlenmesi kaygısıyla Yeşil Hat’taki denetimlerini artıracağına işaret eden gazete, RMMO deniz komutanlığının da deniz yetki sahasındaki kontrollerin artırılmasında önemli rol oynayacağını yazdı.

Habere göre, “Askeri bir kaynak” geçen Cuma günü akşamüzeri RMMO’daki durumun "Alışılagelmiş” olduğunu, sadece İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını izleyen RMMO komutanlığının alarm durumunda olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, Orta Doğu’daki kriz dönemlerinde dikkatleri, Güney Kıbrıs’ı Yahudi veya diğer Batı hedeflerine misillemede bulunma hedefiyle Batı’ya geçiş yolu olarak kullanabilecek şüphelilerin tutuklanmasına çektiğine işaret etti. RMMO’nun “Şimdilik, ihtiyaç olması halinde, Güney Kıbrıs’taki havalimanları, limanlar veya diğer hassas alanların denetimine yardımcı olacağını” ekledi.

Haravgi ve Alithia, Rum yönetiminin, sivillerin en yakın sivil savunma sığınağına ulaşmasına yardımcı olacak Rumca ve İngilizce dilindeki “SafeCy” isimli cep telefonu uygulamasını devreye soktuğunu haber verdi.

Habere göre, kullanıcılar, bu uygulama üzerinden bölgelerindeki sığınakları, sığınağa ulaşmak için yönlendirme talimatları, sığınağın kapasitesi, doluluk durumu vb bilgilere ulaşabilecek.

Rum İçişleri Bakanlığı, halka, modern teknoloji kullanan ve olağanüstü durumlarda kişilerin süratle bilgilendirilmesi ve güvenliklerinin iyileştirilmesini amaçlayan “SafeCy” mobil uygulamasını cep telefonlarına indirme çağrısı yaptı.

Öte yandan Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün İsrail-İran çatışmasına hiçbir dahilleri olmadığını, Güney Kıbrıs’ın rolünün insani olduğunu ve hazırlıklarının ülke güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis hükümet ortaklarından DİPA’nın (Demokratik Cephe) Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen kongresine giderken gazetecilerin, bölgedeki gelişmeleri ve Rum yönetiminin durumdan kaygı duyup duymadığını sorması üzerine “Doğal olarak durum bütün dünya için endişe verici” dedi.

Rum Milli Güvenlik Kurulu’nun sürekli istişare halinde olduğunu, Dışişleri Bakanı’nın diğer ülkelerin dışişleri bakanlarından çok daha fazla telefon görüşmesi yaptığını belirten Hristodulidis, AB ile de temas halinde olduklarını, önceki gün Dışişleri Bakanlığı üzerinden İsrail ve İran ile görüşerek “Bu durumun anlaşmazlıkların çözümünü getirmeyeceği” mesajı verdiklerini anlattı.

Hristodulidis, bölge ülkeleri, ABD ve AB ile aynı anda istişarelerinin devam ettiğini belirterek, öncelikli olarak iç güvenlikleri için uğraştıklarını, önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da dahil bütün eylemlerini ülkede herhangi bir tehlike olmaması için yaptıklarını söyledi.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin bu çatışmada kullanılmadığına dair İngiltere tarafından yapılan açıklamayı da hatırlatarak “Kıbrıs hiçbir şekilde müdahil olmadı” diyen Hristodulildis, “Rolümüz tamamen insanidir ve ihtiyaç olması halinde ESTIA planını harekete geçirip üzerimize düşen insani rolü oynamaya hazırız” dedi.

Hristodulidis bir soruya karşılık, dün öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Hristodulidis-Miçotakis telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili detay vermeyen gazete, İran’ın dün Rum yönetiminden, “İsrail’in saldırılarına son verilmesi için Avrupa ülkelerini harekete geçirmek için nüfuz kullanmasını istediğini” yazdı.

Gazete ayrıca, dün öğle saatlerine kadar Larnaka varışlı Tel Aviv’den 9, Hayfa’dan 2 ve Beyrut’tan 1, Larnaka’dan Tel Aviv’e 12, Hayfa’ya 2 ve Beyrut’a bir uçuşun iptal edildiği bilgisini verdi.

Habere göre, Cumartesi sabahı itibarıyla toplam 2 bin 427 yolcunun etkilendiği 32 uçuş, Rum havalimanlarına yönlendirildi.

Larnaka hava ve deniz limanları, marinasında, İsraillilerin konakladığı Larnaka Sahil boyundaki otellerde, McKenzy bölgesindeki alışveriş merkezlerinde ve Mall’da güvenlik önlemlerinin belirgin şekilde yükseltildiği, Larnaka’daki Sinagog ve İsraillilere ait şirket ve iş yerlerindeki polis varlığının artırıldığı da kaydedildi.