RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas, 2025’in RMMO’da kadın yılı olacağını söyledi, 2025 hedeflerini anlattı.

Alithia’nın haberine göre Cicikostas geçen hafta RMMO’nun 2024’te yaptıklarının ve 2025 hedeflerinin açıklandığı etkinlikte yaptığı konuşmada, 2025’i RMMO’da kadın yılı olarak niteleme sebebinin, kadınların RMMO'daki erkek meslektaşlarıyla eşit çok kıymetli rolünü” öne çıkarmak olduğuna işaret etti.

2025’teki önceliklerinin RMMO’nun katalitik güç çarpanı olan insan kaynakları, doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesiyle mevcut personelin tüm yönetim kademelerince en iyi şekilde yönetilmesi olduğunu belirten Cicikostas, adalet duygusunun sağlamlaştırılması, disiplinin artırılması ve mesleki duyarlılığın güçlendirilmesi için gerekli yasa değişiklerinin yapılacağını kaydetti.

Cicikostas, birliklerdeki personel sayısının artırılması için yenilikçi eylemler uygulanması gerektiğine işaret ederek profesyonel askerlik kurumunu yükseltmenin, kısa süreliğine yeniden görevlendirilen asker biriminin süratle oluşturulmasının ve kadınların gönüllü askere alınmasının bu çerçevede olduğunu söyledi.

Astsubayların RMMO’daki rolünü vurgulamak üzere komutan yardımcılığı kurumunu kurmayı hedeflediklerini anlatan Cicikostas, seferiler ve milislerin birliklerine katılımları sırasında zamanı daha iyi kullanma ve iyi değerlendirme amaçlı programlar oluşturulacağını, halen seferi ve milislerin kullandıkları silahların yükseltilmesi yönünde faaliyete geçildiğini belirtti.

Cicikostas modernizasyon çerçevesinde, modern meydan okumaların ve her türlü konvansiyonel, asimetrik ya da hibrit tehdidin personelin ve devlet imkanlarının en verimli şekilde değerlendirilerek göğüslenmesi için RMMO ve Komutanlık-Müdürlüklerin mevcut organizasyon yapılarının değiştirilmesi ve yenilerinin oluşturulmasıyla derinlemesine reorganizasyon planladıklarını söyledi. Cicikostas, bunun için “bilgi ve deneyim paylaşımı dışında birlikte işleme olanaklarının artırılmakta olduğu dost ülke silahlı kuvvetleriyle iş birliğinin duraksız şekilde devam edeceğini" ekledi.

Yeni yapıdaki, personel ve sahip olacağı araçlarla orman yangınlarıyla mücadelede rol alacak havadan yangın söndürme filosu oluşturulacağını kaydeden Cicikostas, 2025’teki diğer bir hedeflerinin ise mühimmat depoları başta olmak üzere mevcut binaların iyileştirilmesi olduğuna işaret etti. Cicikostas, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü ve Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü ile ilgili anlaşmaların da altyapıların iyileştirilmesi kapsamında bulunduğunu ifade etti.